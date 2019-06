Lazio, Milinkovic-Savic vicino al Psg: affare da 80 milioni

24/06/2019

Niente Juve per Sergej Milinkovic-Savic . Stando al quotidiano serbo sport.blic, il centrocampista della Lazio sarebbe infatti a un passo dal trasferimento al Psg . Numeri alla mano, il club francese sarebbe pronto a piazzare il colpo e chiudere l'affare versando nelle casse di Lotito 80 milioni di euro . Una trattativa giunta ormai alle fasi finali secondo i ben informati e che porterebbe in Ligue 1 il "Sergente" dopo quattro anni di Serie A.

Salvo clamorosi colpi di scena o rilanci bianconeri, dunque, Milinkovic-Savic saluterà l'Italia per trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel. Stando a sport.blic, tra il Psg e il giocatore l'intesa è già stata raggiunta e resterebbero solo da limare gli ultimi dettagli tra i club per formalizzare il passaggio del calciatore. Per il "Sergente" Lotito dovrebbe incassare 80 milioni di euro. Un colpo che sembra allontanare definitivamente da Parigi invece Pogba, a questo punto chiuso proprio dall'arrivo del serbo. Il futuro di Milinkovic-Savic sembra parlare francese.