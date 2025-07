Pescara, Vivarini: "Ho chiesto giocatori funzionali, la rosa va integrata"

Presentato alla stampa dopo l'annuncio del suo arrivo sulla panchina del Pescara, Vincenzo Vivarini ha fatto il punto sul mercato degli abruzzesi in vista del prossimo mercato di Serie B: "Ho chiesto giocatori funzionali per fare quello che abbiamo in mente - ha spiegato il tecnico abruzzese in conferenza -. I tre reparti dovranno essere integrati. Dobbiamo mantenere tanto dell’anno scorso ma di sicuro la rosa va integrata. Chiederò qualche giocatore con un pò più di forza e struttura perché in B è fondamentale".