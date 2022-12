Lazio, Luis Alberto apre al Valencia: può partire già a gennaio

LAZIO

Secondo i media spagnoli il centrocampista è stufo di aspettare il Siviglia ed è pronto ad ascoltare la proposta della squadra di Gattuso, la Lazio vuole 20 milioni

Potrebbe esserci il Valencia nel futuro di Luis Alberto. Secondo i media spagnoli, infatti, il centrocampista della Lazio sarebbe stanco di aspettare il Siviglia, club in cui è cresciuto e che da tempo è sulle sue tracce, e avrebbe aperto a un possibile trasferimento alla squadra di Gattuso. I biancocelesti puntano a mettersi in tasca 20 milioni di euro per la sua cessione, che potrebbe avvenire già nel mercato di gennaio.

Luis Alberto ha raccolto fin qui 17 presenze stagionali, condite da 4 gol e 2 assist. Numeri di tutto rispetto, che però non dicono tutto sul momento che sta attraversando il 30enne andaluso, il cui contratto scade a giugno 2025. Su 13 gettoni collezionati in Serie A, infatti, solo 5 sono stati da titolare e in due delle ultime cinque partite di campionato non si è neanche mai alzato dalla panchina. Per Sarri, di fatto, il "Mago" è diventato una riserva di lusso e un suo addio potrebbe essere un sacrificio utile a sbloccare l'indice di liquidità e finanziare qualche colpo in entrata (un terzino sinistro e un attaccante di scorta sono le priorità di Sarri).

