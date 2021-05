Lazio, incontro Lotito-Simone Inzaghi: rinnovo o addio

In casa Lazio potrebbe essere il giorno della verità. L'allenatore - in scadenza - Simone Inzaghi e il presidente Lotito si sono incontrati a Villa San Sebastiano per discutere dell'immediato futuro: rinnovo o addio? L'incontro è stato positivo e rilassato, almeno nella prima parte, con Inzaghi apparso sereno e sorridente. Nessuna firma però, diverse cose ancora da valutare e da discutere a cena con l'Inter spettatrice interessata. In caso di addio, proprio la società nerazzurra potrebbe essere la destinazione del tecnico.