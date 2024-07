Lazio, Immobile stasera sarà in Turchia: lo aspetta il Besiktas

addio alla capitale

L'attaccante campano non è partito per il ritiro di Auronzo: lo attendono visite mediche e firma con la sua nuova squadra

La Lazio è partita per Auronzo di Cadore con un volo charter che porterà la squadra biancoceleste verso l'aeroporto Marco Polo di Venezia per poi proseguire in pullman fino a destinazione. Nel gruppo che raggiungerà le Tre Cime di Lavaredo non c'è, però, Ciro Immobile. L'attaccante non si è aggregato al gruppo di Baroni e quindi non prenderà parte al ritiro estivo: nel suo futuro, infatti, c'è il Besiktas.

Vedi anche lazio Immobile, è addio alla Lazio: Lotito accetta l'offerta di 3 milioni del Besiktas "In condizioni normali partirà per Auronzo di Cadore, se dovesse cambiare qualcosa non partirà", aveva sottolineato proprio ieri il direttore sportivo Angelo Fabiani in conferenza stampa. Un segnale ulteriore del passaggio ormai imminente del capitano laziale proprio al Besiktas. L'attaccante partirà dall'aeroporto di Fiumicino con un volo privato alle 18.45 italiane per raggiungere Istanbul quando in Italia saranno le 21 circa. Poi le visite mediche e la firma sul contratto con la squadra turca che sanciranno, salvo colpi di scena clamorosi, il suo addio definitivo alla Lazio dopo 8 anni.