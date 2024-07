Immobile, è addio alla Lazio: Lotito accetta l'offerta di 3 milioni del Besiktas

LAZIO

L'attaccante firmerà con il club turco un biennale con opzione per un altro anno per 6 milioni a stagione

© Getty Images Ciro Immobile dice addio alla Lazio dopo otto anni e 207 gol. È fatta per il trasferimento dell'attaccante ai turchi del Besiktas, dopo che il presidente Lotito, di fronte alla volontà del giocatore di partire nonostante un contratto fino a giugno 2026, ha accettato l'offerta di 3 milioni di euro come indennizzo. L'iniziale richiesta del patron biancoceleste era di 10 milioni poi scesa a 5. Immobile, che da parte sua ha rinunciato a premi che doveva ricevere ancora dalla Lazio, firmerà con il Besiktas un contratto fino al 2026 con opzione per un'altra stagione per 6 milioni di euro l'anno.

