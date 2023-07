Immobile, offerta di 35 mln dall'Arabia: Lotito e Ciro ci pensano

LAZIO

Per l'attaccante pronto un biennale con opzione per un altro anno da 18 milioni a stagione

© Getty Images Novità importanti in casa Lazio sul pressing saudita per Ciro Immobile. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Claudio Lotito avrebbe ricevuto un'offerta formale dall'Arabia di 35 milioni di euro per l'attaccante. Esattamente la somma che dopo le prime indiscrezioni il presidente della Lazio chiedeva per sedersi al tavolo della trattativa e iniziare a valutare la possibilità di cedere il suo bomber.

Cifre alla mano, per Immobile sarebbe pronto almeno un biennale super da 18 milioni di euro a stagione con opzione per un altro anno. Offerta che avrebbe attirato seriamente le attenzioni dell'attaccante e della sua famiglia, disposta a valutare l'opzione e seguirlo senza problemi in Arabia Saudita. Situazione che al momento non è sfociata ancora in una risposta definitiva e che sembra lasciare la palla proprio nelle mani di Ciro.

Solo dopo aver incassato il via libera del giocatore, infatti, Lotito potrà iniziare a trattare al rialzo la cifra del cartellino con i club interessati (si parla di Al Shabab e Al Wheda) per massimizzare le entrate e andare sul mercato a cercare un sostituto all'altezza dell'uomo immagine della Lazio. Un po' la stessa manovra fatta per Milinkovic-Savic, ceduto per 40 milioni all'Al-Hilal nonostante la scadenza vicina. Tutto però con più cautela e prudenza visto il legame di Immobile con la piazza biancoceleste, che presto potrebbe dunque dover dire addio alla vera bandiera del club.