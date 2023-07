Immobile e l'incidente col tram: l'autista ha querelato il laziale per lesioni

I vigili urbani non sono ancora riusciti a dare una versione definitiva di quanto accaduto lo scorso 16 aprile nel corso dell'incidente andato in scena tra Immobile e un tram nel centro di Roma. La vicenda, che ha visti coinvolti alla fine dodici feriti, ossia il tranviere, otto passeggeri, il calciatore e le sue due figlie, si sta trascinando, e adesso rischia seriamente di finire in tribunale. Sì perché l'autista del mezzo di proprietà dell'Atac ha deciso di controquerelare l'attaccante della Lazio per lesioni aggravate. Una denuncia querela che segue quella presentata lo stesso Immobile.