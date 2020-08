Lazio-David Silva, dentro o fuori: attesa risposta entro 24 ore

Ventiquattro ore, non molto di più: la Lazio attende a stretto giro di posta un sì o un no da David Silva dopo i proficui contatti delle scorse settimane seguiti dalla brusca frenata dello spagnolo, anche per l'interessamento della Juventus. I dirigenti biancocelesti avevano già deciso di aspettare non oltre Ferragosto e ora sperano che il giocatore confermi nero su bianco la proposta accettata sulla parola di un triennale a tre milioni di euro più bonus all'anno.