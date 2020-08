David Silva non si fa più trovare dalla Lazio: sta trattando con la Juve

CLAMOROSO

Si attendeva solo la firma, che però tardava ad arrivare. La colpa sembrava legata agli impegni del giocatore, ancora protagonista in Champions con il City. In realtà sembra proprio che la Juventus si sia inserita nella trattativa tra David Silva e la Lazio. Andrea Pirlo lo ha sempre stimato molto e lo vorrebbe nel centrocampo bianconero della prossima stagione. Lotito e Tare hanno già raggiunto l'accordo con lo spagnolo svincolato dal Manchester: 3 milioni netti per 3 anni. Il silenzio del suo enturage delle ultime ore, però, ha allarmato i dirigenti biancocelesti.

A questo punto, alla Lazio, non resta che forzare i tempi e spingere per la firma nelle prossime ore prima che la Juventus possa trovare un accordo più vantaggioso per il centrocampista spagnolo.