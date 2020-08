Lazio, parla il padre di Silva: "Vuole la Serie A. Lazio? Sarebbe bello"

LE PAROLE

David Silva e la Lazio sono sempre più vicini. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che davano l'affare in dirittura d'arrivo, un'ulteriore conferma sullo stato della trattativa arriva dal padre dell'esterno spagnolo, Fernando: "Da tempo David diceva di voler lasciare il City alla fine di un ciclo durato dieci anni - ha detto intervistato dalla trasmissione radiofonica El Transistor, di Onda Cero - Posso confermare che la Serie A gli piace moltissimo. Gli piacerebbe tanto l’idea di giocare in Italia, mi dice che potrebbe rimanerci fino a 40 anni. Al momento le offerte sono tante e dovrà decidere, ma mi piacerebbe se firmasse con la Lazio".

Il 34enne saluterà il Manchester City dopo 10 anni al termine di questa stagione ed è pronto a una nuova avventura. L'Italia (e la Lazio) sono nel suo destino, mentre un ritorno in patria sembra un'ipotesi remota: "Roma è lontana, ma sarebbe una bella occasione - ha detto il padre - Non mi importerebbe della distanza. Anche perché so che è molto difficile che torni in Spagna, mi dice sempre che l’idea di un ritorno al Valencia è da escludere".