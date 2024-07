Lazio: Correa vuole tornare, Laurentié con lo sconto ma prima le cessioni

© Getty Images

Il mercato in entrata in casa Lazio è in stand by. Prima di completare la rosa a disposizione di Baroni, l'imperativo è cedere i giocatori in esubero come spiegato dal ds Fabiani: "Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo. Nella prossima settimana incontrerò Baroni e faremo il punto della situazione. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite". Intanto, secondo il Corriere dello Sport, c'è chi farebbe carte false pur di tornare a Formello: si tratta di Joaquin Correa. L’ipotesi che potrebbe allettare la Lazio è l’arrivo a parametro zero. Per realizzarla serve che l’Inter e l'argentino trovino un accordo sulla risoluzione consensuale. A oggi non è contemplata, perché il Tucu è a bilancio ancora per 8,5 milioni di euro.