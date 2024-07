Fiocco rosa in casa Zaccagni: è nata la secondogenita Dea

L'ANNUNCIO SOCIAL

Il giocatore della Lazio annuncia la nascita della figlia sui social: "Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti mammina, benvenuta Dea"

Fiocco rosa in casa Zaccagni, l'attaccante della Lazio diventa papà per la seconda volta e lo annuncia sui social con un dolce messaggio rivolto alla mamma Chiara Nasti e alla piccola nuova arrivata: "Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti mammina, benvenuta Dea". Dopo Thiago dunque, nato a novembre 2022, la coppia dà alla luce una bambina.

Poco prima del post, con la foto della nuova arrivata insieme ai genitori bis, la storia dell'attaccante biancoceleste: “È nata Dea. Benvenuta principessa di mamma e papà”. L'influencer, qualche ora prima del parto, aveva mostrato il piccolo Thiago intento a giocare in piscina con la zia, sorella di Mattia. Subito dopo la storia dei Angela Nasti, fidanzata con Gianluca Scamacca, in sala parto accanto a Chiara: "Grazie vita, grazie per tutto questo. Benvenuta Dea". L'ennesimo coronamento della storia d'amore tra i due, coppia ormai solida. Il calciatore e l'influencer napoletana si sono sposati a giugno 2023 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli con una splendida cerimonia a Roma. Hanno festeggiato a Villa Miani e hanno condiviso sui social il giorno più importante delle loro vite, fino a ora. Già qualche mese fa Chiara Nasti aveva annunciato ai suoi follower il nome della piccola nuova arrivata, che da subito ha destato curiosità e polemiche. Rispondendo alle domande dei fan, nelle sue storie Instagram aveva scritto: "Si chiamerà Dea Zaccagni. Ora devo trovare solo qualcuno che mi faccia cose personalizzate all’ultimo minuto, perché non sapendo il nome fino a ieri, non ho nulla col suo nome e tra un mese nascerà”. Ora finalmente può stringere la piccola tra le sue braccia.

Non si sono fatti attendere anche glial suo bomber e alla sua dolce metà con un messaggio pubblicato su X: "È nata Dea secondogenita di Mattia Zaccagni. Ila nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra, lo staff tecnico e tutti i tifosi porgono i più sinceri".