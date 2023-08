La Roma saluta Ibanez, il commento della Lazio diventa virale

SU TWITTER

Il club biancoceleste ha commentato con una emoticon con la faccia triste ricordando i tanti errori nei derby...

Il campionato non è ancora iniziato, ma il derby della Capitale sì. E la prima partita si gioca sui social, con la Lazio che segna il primo "gol" commentando con l'emoticon di una faccina triste il tweet con cui la Roma ha ufficializzato la cessione di Roger Ibanez in Arabia Saudita. Il riferimento è chiaramente ai diversi errori commessi dal difensore brasiliano negli ultimi derby e il commento, diventato virale in poco tempo, ha letteralmente scatenato i tifosi biancocelesti: "Non ci credo, sto volando come Olimpia" ha scritto un utente.

I PRECEDENTI

Nell’ultima stracittadina, Ibanez era stato espulso per aver rimediato due gialli in 32 minuti. Nel derby del girone di andata il difensore brasiliano aveva perso palla in costruzione e permesso una facile rete a Felipe Anderson. In quello del gennaio del 2021 invece (stravinto per 3 a 0 dalla Lazio), Ibanez fu surclassato da Lazzari e favorì una rete di Immobile.

