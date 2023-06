Lazio, Berardi per la Champions: accordo a un passo col Sassuolo

IL RINFORZO

Intesa col giocatore, per cui è pronto un quadriennale da 2,5 mln a stagione. Ai neroverdi circa 20 milioni di euro e Cancellieri

© Getty Images Dopo tredici anni al Sassuolo, Domenico Berardi si prepara a fare il salto di qualità e a iniziare una nuova avventura. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio avrebbe raggiunto infatti un accordo col calciatore e sarebbe ormai a un passo da chiudere la trattativa anche col Sassuolo. Cifre alla mano, per assicurarsi l'esterno offensivo neroverde i biancocelesti avrebbero messo sul piatto circa 20 milioni di euro e la possibile contropartita Matteo Cancellieri, che però piace anche a Salernitana e Torino. Per Berardi invece sarebbe pronto un contratto di quattro anni da 2,5 milioni a stagione e la prestigiosa vetrina della Champions League.

Vedi anche lazio Milinkovic-Savic, Lotito non si rassegna: ultimo tentativo per il rinnovo

In casa Lazio, dunque, l'accelerata voluta da Maurizio Sarri sul mercato sembra aver centrato il primo obiettivo. Il summit tra il tecnico biancoceleste e i dirigenti avrebbe dato infatti subito la svolta all'affare Berardi. Un rinforzo preziosissimo per il gioco e per lo scacchiere di Sarri, che la prossima stagione potrebbe dunque contare su un giocatore di grande qualità ed esperienza per puntellare il suo tridente in Champions.

Tutto dopo aver fatto i conti con l'agguerrita concorrenza di Roma, Milan e Napoli, club da tempo sulle tracce del capitano neroverde ma battuti sul tempo dagli uomini di mercato di Lotito. La Lazio si prepara ad accogliere Berardi e affila le "armi" in vista dei gironi di Champions League.

Vedi anche lazio Lazio, Tare annuncia l'addio: “Lascio dopo 18 anni, un’avventura intensa”

Nel frattempo invece resta ancora tutto in stand-by sul fronte Sergej Milinkovic-Savic. Al momento non si registrano novità di rilievo e a Formello si attendono risposte dal calciatore per capire le reali intenzioni. L'impressione, col serbo in scadenza nel 2024, è che sia arrivato il momento della verità. Per provare a convincerlo a rinnovare, Lotito ha alzato l'offerta a 4 milioni più bonus a stagione. La stessa cifra che prende Ciro Immobile. Basterà per allontanare i pensieri di addio del Sergente?