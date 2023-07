Lazio, Lotito: "Milinkovic mi ha chiesto la cessione. Al Hilal? Non ho ricevuto nulla"

ADDIO ANNUNCIATO

Il centrocampista serbo, a un passo dai sauditi dell'Al Hilal, avrebbe ricevuto il via libera da parte del presidente

Sergej Milinkovic-Savic si allontana sempre di più dalla Lazio, con la cessione che sarebbe ormai a un passo. A svelarlo è stato anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che nel corso di un'intervista rilasciata a Tag24 ha sottolineato che il serbo ha chiesto di essere ceduto, anche se ancora un'offerta ufficiale per il centrocampista non è arrivata: "Non mi risulta sia fatto niente, quel che so è che il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria".

Quale futuro attende Milinkovic-Savic? Tutte le strade portano in Arabia, con i sauditi dell'Al Hilal che avrebbero aumentato il pressing per arrivare sul serbo: "Questa offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà fatta. Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso".

"Io non ho parlato di un'offerta giusta, perché se aspettassimo quella giusta non lo cederemmo a quelle cifre. Ho preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un'offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L'offerta è più bassa di 50 milioni, un po' di meno" ha spiegato Lotito.

Il presidente biancoceleste ha poi voluto ribadire: "Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui. Ho cercato fino all’ultimo di tenerlo, ma quando uno mi chiede per un fatto suo e personale di andare via che posso fare? Noi eravamo disponibili a rinnovare il contratto e incrementarlo. Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita. Lui mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare".