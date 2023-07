Lazio, dall'Arabia offerta monstre per Milinkovic: il serbo ci pensa, Lotito pronto al sì

LAZIO

Indiscrezione del Corsport: la trattativa potrebbe chiudersi in tempi brevi, già oggi

© Getty Images Milinkovic Savic vicino, vicinissimo, a un trasferimento in Arabia Saudita. L'indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport che ha rivelato come nella notte al serbo e al club biancoceleste siano arrivate due offerte irrinunciabile. Il club è rimasto al momento segreto, il quotidiano romano rivela che potrebbe trattarsi dell'Al Hilal (società che già aveva provato a prendere Lukaku), i termini della duplice proposta sono invece più o meno trapelati: per il giocatore un contratto di tre anni a 20 milioni a stagione, per il club 40 milioni per l'acquisto del cartellino, la cifra che il presidente Lotito si era prefissato per dare il suo ok al trasferimento del suo pupillo, in scadenza di contratto tra un anno.

L'entità della proposta, scrive il Corsport, "è talmente alta che Milinkovic sta davvero pensando di lasciare l’Europa e il sogno di giocare in Champions cambiando vita calcistica". Da parte suo, il presidente biancoceleste si trova in una posizione non facile, visto che rischia di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. Con i 40 milioni che andrebbe a incassare, oltretutto, avrebbe a disposizione le risorse per rinforzare la squadra, al netto di un addio molto pesante ma per certi versi già messo in previsione.