Lazio, ufficiale il rinnovo di Mandas

Molto più che un secondo portiere. La Lazio ha deciso di premiare le prestazioni del suo numero "12", Christos Mandas. L'estremo difensore greco, che in questa stagione in più di un'occasione ha insidiato la titolarità di Ivan Provedel, ha firmato un accordo che lo legherà al club biancoceleste fino al 2029. Di seguito il comunicato del club: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christos Mandas per il prolungamento del contratto di lavoro sino a tutto il 30/06/2029".