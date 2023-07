Lazio, scoppia il caso Luis Alberto: ieri lo sfogo, oggi niente allenamento

LAZIO

Lo spagnolo non ha preso all'allenamento ad Auronzo di Cadore con i compagni il giorno successivo all'uscita su Instagram

Ieri lo sfogo sui social, oggi l'assenza all'allenamento di gruppo: alla Lazio è scoppiato davvero un caso Luis Alberto. Lo spagnolo, che sembrava a un passo dal rinnovo con i biancocelesti fino al 2027, è infastidito dal comportamento di Lotito in base a quanto rivela Il Messaggero: un mal di pancia che potrebbe aprire anche scenari clamorosi. Al centro infatti le promesse non mantenute dal numero uno biancoceleste: l'accordo per il prolungamento c'è da tempo, ma non la firma. A differenza di quanto accaduto con Pedro, il cui rinnovo è stato ufficializzato martedì.

Il malumore del 30enne si è manifestato ieri sera, quando in una storia su Instagram il fantasista ha detto con chiarezza: "C'è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù". Immediato il collegamento a Lotito con i tifosi dei capitolini adesso preoccupati. Il patron dovrà adesso gestire la faccenda in un momento complicato sul mercato: Sarri si è lamentato varie volte per la mancanza di acquisti dopo la cessione di Milinkovic-Savic. Una protesta mitigata sicuramente dall'arrivo di Sow dall'Eintracht Francoforte per circa 16 milioni di euro.