Lazio, il rinnovo di Luis Alberto tarda e lui sbotta: "C'è un limite alla pazienza"

Sembrava tutto fatto per il rinnovo con la Lazio di Luis Alberto, eppure un'uscita social dello spagnolo ha fatto cadere il gelo tra i tifosi biancocelesti. "C'è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù" la frase pubblicata dal 30enne fantasista nelle sue storie Instagram: immediato il collegamento con la vicenda relativa al prolungamento con i capitolini. Un tema che rischia di diventare scottante in un momento non facile per la Lazio.