La Lazio mette la freccia per il centrocampista Toth del Ferencvaros

La Lazio ha messo la freccia per Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencvaros. La stellina ungherese piace anche a Newcastle e Liverpool, ma il Ds dei biancocelesti Angelo Fabiani si muove forte dell'accordo economico con il giocatore e vuole stringere per chiudere. L'allenatore Maurizio Sarri, dopo l'arrivo di Kenneth Taylor, ha già confermato il proprio gradimento per il nuovo potenziale innesto per il suo centrocampo, che pochi giorni fa ha visto l'addio di Guendouzi in direzione Fenerbahce.