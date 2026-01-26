Lazio: fatta per Daniel Maldini, visite mediche per il nuovo portiere Motta

26 Gen 2026 - 09:51
© ipa

© ipa

La Lazio ha chiuso per Daniel Maldini: raggiunto un accordo con l'Atalanta sulla base di un prestito di un milione di euro e 14 milioni per l'eventuale riscatto. Intanto a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, ha svolto le visite mediche Edoardo Motta. Il portiere, in arrivo dalla Reggiana per un milione di euro, andrà a sostituire Mandas, ormai vicino a lasciare il club per firmare con il Bournemouth. 

