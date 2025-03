Lazio, Fabiani: "I rinnovi di Pedro e Vecino? A suo tempo"

Angelo Fabiani ha fatto il punto sul mercato in casa Lazio. "A gennaio c’è la riparazione, a fine stagione c’è la sostituzione di ciò che non è andato. Poi nessuno è indispensabile. Dico sempre: se arrivano offerte mostruose, mi vendo pure io. I rinnovi di Marusic, Pedro e Vecino? Abbiamo adeguato Mandas perché era giusto e lo avevamo promesso. Adam ha già un altro anno automatico. Il resto a suo tempo e non è questo. Non c’è nessun allarme Lazio, fuori e dentro il campo", ha detto il ds biancoceleste a Il Messaggero.