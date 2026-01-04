Lazio, Fabiani: "Guendouzi? Nessuna offerta ufficiale ricevuta dal Fenerbahce"

"Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un calciatore biancoceleste, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos. Il nostro progetto non è iniziato oggi, ma dopo alcune partenze importanti come quelle di Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson. Lì è stato un percorso duro, se arrivano richieste vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti, normale che il Taty verrà sostituito così come se verrà ceduto qualche altro giocatore per continuare nel nostro percorso di crescita". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli.