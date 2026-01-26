Lazio, braccio di ferro Lotito-Sarri: il tecnico non molla fino a giugno

Il futuro della panchina biancoceleste è a un punto di svolta: nonostante le tensioni interne, Maurizio Sarri non ha intenzione di rassegnare le dimissioni prima di giugno. Il tecnico rivendica le proprie scelte e la gestione del gruppo, lasciando la responsabilità della decisione finale a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio si trova ora davanti a un bivio: procedere con l'esonero, assumendone i costi, o fornire al "Comandante" gli strumenti necessari per invertire la rotta e salvare la stagione. Senza un passo indietro spontaneo dell'allenatore, il destino della guida tecnica resta legato ai risultati di fine campionato. Lo scrive il Messaggero.