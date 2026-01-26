La Lazio annuncia Maldini: "Daniel is here"

La Lazio ha annunciato l'arrivo ufficiale di Daniel Maldini: raggiunto un accordo con l'Atalanta sulla base di un prestito di un milione di euro e 14 milioni per l'eventuale riscatto, l'attaccante figlio d'arte è volato oggi a Roma. Il classe 2001 svolgerà nelle prossime ora le visite mediche. Intanto a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, ha svolto i test di rito Edoardo Motta. Il portiere, in arrivo dalla Reggiana per un milione di euro, andrà a sostituire Mandas, ormai vicino a lasciare il club per firmare con il Bournemouth.