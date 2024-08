Inter, suggestione Chiesa: possibile un assalto last minute

MOSSE NERAZZURRE

L'attaccante è stato scaricato dalla Juve: il club nerazzurro monitora la situazione, piace anche a Napoli e Lazio

© Getty Images Le parole di Thiago Motta dopo l'amichevole della Juve contro il Brest, con il pubblico benservito a Federico Chiesa, hanno scatenato le voci sul futuro dell'attaccante, che ha un contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2025 da 5 milioni più bonus ma che è stato invitato senza mezzi termini a trovarsi una nuova destinazione. La Juve aspetta che arrivi qualche offerta, dal canto suo il giocatore vorrebbe soltanto una big che giochi la Champions ma è disposto ad aspettare e magari anche di convincere il tecnico ex Bologna a cambiare idea. Difficile. Nelle ultime ore intanto il nome di Chiesa è stato insistentemente accostato all'Inter: non il prossimo anno a parametro zero ma subito, con un assalto alla fine di questa sessione. De resto il club nerazzurro deve fare cassa e risolvere le situazioni legate a Correa, che non rientra nei piani di Simone Inzaghi e Arnautovic, che con un'offerta giusta potrebbe anche salutare.

L'Inter dunque monitora da lontano gli sviluppi della situazione Chiesa, con il suo entourage che presto avrà un faccia a faccia con il dt bianconero Cristiano Giuntoli. Il giocatore ha estimatori in Inghilterra (Chelsea e Tottenham) e in Italia piace anche al Napoli e, come riferisce 'Il Messaggero', pure la Lazio sarebbe sulle tracce dell'esterno per cui la Juve sta abbassando le pretese iniziali e potrebbe accettare un'offerta di 15-20 milioni di euro per evitare una convivenza forzata di un anno. L'obiettivo Gudmundsson si allontana, con la Fiorentina decisa a sfoderare l'assalto decisivo per l'islandese del Genoa. Intanto, sul fronte delle cessioni, l'Inter vende in Francia: Valentin Carboni è arrivato in mattinata in sede per completare la formalità del rinnovo prima di trasferirsi in prestito al Marsiglia. L'argentino prolungherà il contratto con i nerazzurri sino al 30 giugno del 2029, a 1.5 milioni di euro a stagione poi nel primo pomeriggio il volo verso Marsiglia. Il diciannovenne si trasferisce in Francia in prestito oneroso per un milione di euro, col riscatto fissato a 36 milioni più bonus e il contro-riscatto in favore dei campioni d’Italia stabilito a 40 milioni di euro. Su Radu c’è il Nantes.