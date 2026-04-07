L'ex Juve Ramsey si ritira: è arrivato l'annuncio ufficiale

Aaron Ramsey lascia il calcio giocato. Lo ha annunciato lo stesso ex centrocampista tramite i social: "Non è stata una decisione facile - le parole del 35enne che ha indossato la maglia della Juventus oltre a quella dell'Arsena-. Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal calcio. Innanzitutto, vorrei iniziare parlando del Galles. È stato un privilegio indossare la maglia gallese e vivere tanti momenti incredibili. In secondo luogo, grazie a tutti i club per cui ho avuto la fortuna di giocare". Con oltre 250 presenze in Premier League, Ramsey si è fatto notare anche con la Juventus siglando 6 gol in 70 match.