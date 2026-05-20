Abate e Aquilani sul taccuino della Serie A: sono i più corteggiati per le panchine del 2026
Le guide tecniche di Juve Stabia e Catanzaro si sono messi in mostra nell'ultima stagione di B
Sono ancora tante le panchine da assegnare in Serie A. A parte Como, Inter, Roma e Udinese non c'è un club sicuro al 100% di poter andare avanti con lo stesso allenatore. La cosa certa è che Ignazio Abate e Alberto Aquilani, autori di una straordinaria stagione in Serie B alla guida di Juve Stabia e Catanzaro, dove sono riusciti a coniugare risultati e un gioco più che convincente, sono al centro del mirino di molte società. Pensano a loro il Parma, che sembra orientato a non confermare Cuesta, per motivi più legati alla qualità del suo calcio che ai risultati, il Sassuolo, che deve sostituire Grosso quasi sicuro dell'approdo alla Fiorentina, il Torino e il Cagliari, nel caso in cui Pisacane dovesse lasciare la Sardegna.
La Lazio sta sondando vari nomi per il dopo Sarri. A parte Thiago Motta, di cui parliamo a parte, ci sono vari nomi che stanno spuntando nelle ultime ore. Lotito ha una lista di cui fanno parte anche Pisacane, appunto, Palladino e la suggestione Okan Buruk, il turco che ha vinto da poco il campionato con il Galatasaray.
Sarri sembra destinato al Napoli ma l'approdo di Giuntoli all'Atalanta potrebbe spingerlo a Bergamo, dove resta in piedi l'ipotesi Thiago Motta, mentre Italiano potrebbe restare a Bologna.