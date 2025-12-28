Logo SportMediaset

Mercato

L'Eintracht pensa a Kalimuendo per l'attacco

28 Dic 2025 - 21:32

Arnaud Kalimuendo è stato uno dei giocatori che ha infiammato il mercato della passata stagione. L'attaccante classe 2002 dopo l’ultima stagione con il Rennes da 17 gol ha attirato l'attenzione di tanti club. A spuntarla è stato il Nottingham Forest, che si è assicurato la punta francese per una cifra intorno ai 30 milioni. L'avventura di Kalimuendo in Premier però non sta andando secondo i piani: per ora ancora a secco di reti e con pochissimi minuti in campo. Così non è da escludere che il francese possa lasciare il Forest già nella prossma finestra di mercato. Sulle sue tracce, secondo quanto riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sport De, ci sarebbe l'Eintracht. Il club tedesco avrebbe ricevuto un'apertura di massima dal ragazzo, ma ora va trovata l'intesa con il Forest. 

