"Mathi oggi è felice a Napoli, il futuro si vedrà". Così Pablo Boselli, agente tra gli altri di Mathias Olivera, nel corso di un'intervista a Sportitalia: "Scudetto? Lui sentiva che a Napoli potevano arrivare cose molto belle, per questo non voleva andare via, è ancora troppo giovane per fare un altro passo".