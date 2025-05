Yamal rinnova con il Barcellona, ma è giallo sulla cifra dell'ingaggio

Poi, in serata, per celebrare la notizia Munir Nasraoui ha pubblicato sul profilo Instagram la foto di un abbraccio al figlio con sopra la scritta "19,3". E' la cifra lorda del suo ingaggio, in dollari - sostengono alcuni media - ovvero 8 milioni netti in euro. Una cifra che non renderebbe comunque Yamal il giocatore più pagato al Barca (Lewandowski ha un ingaggio di 26 milioni lordi a stagione); ma c'è chi dice che si tratti della cifra netta, comprensiva di tutti i bonus che ne prevedono anche uno eccezionale in caso di conquista del Pallone d'Oro, e allora sarebbe davvero un ingaggio-monstre.