Martedì è in programma un incontro tra la società e l'allenatore Davide Nicola per decidere il futuro. La dirigenza sarda non sarebbe convinta del lavoro svolto dal tecnico nell'ultima parte della stagione. Al centro delle riflessioni c'è la valorizzazione dei giovani in organico. Il Corriere dello Sport ci sono due possibili sostituti: Paolo Vanoli in bilico a Torino e Fabio Pisacane, che ha vinto la Coppa Italia con la formazione Primavera.