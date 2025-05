Il Milan di Allegri riparte dal mercato: pronta la conferma per Leao, Theo Hernandez e Reijnders verso l'addio

Il nome più chiacchierato è sicuramente quello di Rafael Leao che, come riportato dal Corriere della Sera, è particolarmente apprezzato da Allegri. Già anni fa il tecnico toscano aveva elogiato la sua leggerezza e la sua tecnica tanto da far pensare che il portoghese potesse essere al centro del progetto del livornese. In poche ore un probabile addio si è trasformato in una solida conferma tanto che Leao sarà una dei leader della squadra di Allegri con tanto di rilancio e responsabilizzazione.