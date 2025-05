Conte ci ripensa, Gasp va alla Roma: per la Juve al momento una sola certezza, Tudor al Mondiale

Nei giorni in cui tutto alla Juve è in discussione, c'è una sola certezza: al Mondiale per Club in panchina ci sarà Igor Tudor. E pensare che sino alla mattinata di lunedì, era esattamente l'opposto. Il tecnico che aveva riportato i bianconeri in Champions, salvando la stagione con la vittoria a Venezia, aveva infatti salutato tutti a missione compiuta, con un pizzico di rabbia. L'indomani però la retromarcia del suo agente con la precisazione che, come da contratto, negli Usa ci sarebbe stato il tecnico croato: solo uno sfogo, insomma, tutto rientrato.