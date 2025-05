Wirtz, il Liverpool beffa il Bayern: decisivo Slot

Florian Wirtz è uno dei nomi al centro delle cronache di calciomercato. Il tedesco lascerà il Bayer Leverkusen nella sessione estiva. Il Liverpool è in pole position per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003, infatti i reds sarebbero disposti a investire fino a 150 milioni di euro per convincere il club proprietario del cartellino. La Bild ha rivelato che la società inglese ha raggiunto un'intesa verbale con il calciatore, che si sarebbe convinto di trasferirsi a Liverpool dopo un colloquio con l'allenatore olandese Arne Slot, il quale avrebbe messo la stellina tedesca al centro del suo progetto. Il Bayern Monaco ha provato a convincere Wirtz anche nel mese di maggio, ma ormai la decisione del giocatore sembra propendere verso Anfield.