Liverpool, ufficiale l'arrivo di Frimpong dal Bayer Leverkusen

Il Liverpool annuncia l'arrivo di Jeremie Frimpong. Il nazionale olandese ha messo nero su bianco su un contratto a lungo termine con i Reds presso l'AXA Training Centre venerdì dopo aver superato con successo un esame medico. Parlando con LiverpoolFC.com per la prima volta, Frimpong ha dichiarato: "È stato abbastanza facile. Il Liverpool è venuto e ha detto di essere interessato, e ovviamente per me è stato un gioco da ragazzi. Per me era come dire 'Qualunque cosa facciate, concludetela, ho detto ai miei agenti: 'Fatelo e basta'". "Tifosi del Liverpool, darò il massimo, la mia energia, il mio ritmo di lavoro e speriamo di poter vincere insieme, festeggiare insieme, mettere tutto insieme. Sono semplicemente entusiasta di essere qui. Grazie ragazzi per avermi accettato e non vi deluderò e vi darò l'energia che desiderate", ha detto il difensore olandese.