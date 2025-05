Comolli pronto per la Juve: carriera, filosofia, risultati e l'eredità lasciata al Tolosa

Damien Comolli è il nome nuovo accostato a un posto di primo piano nella dirigenza della Juventus. Francese, 54 anni, un’esperienza cosmopolita iniziata come osservatore in Inghilterra, proseguita come direttore sportivo dapprima al St Etienne e quindi al Liverpool: in entrambi i casi, due esperienze durate lo spazio di un biennio e caratterizzate da un bilancio sportivo in chiaroscuro. Dopo aver terminato consensualmente nel 2012 il suo ruolo ai Reds, lo ha fatto sparire dai radar per sei anni, per poi vederlo tornare dapprima per un biennio al Fenerbahce e quindi, dal 2020, come presidente del Tolosa, carica che ha ricoperto fino a mercoledì scorso. SI tratta del ciclo più lungo ricoperto da Comolli sin qui in carriera, e vale la pena analizzarlo per farsi un’idea, con tutte le proporzioni del caso, del suo stile di lavoro.