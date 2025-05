Bologna, il mercato in entrata parte dalla difesa: due nomi sul taccuino

Il Bologna ha rinnovato il contratto a Vincenzo Italiano fino al 2027 con aumento dell'ingaggio assicurando al tecnico il mantenimento della rosa attuale integrata con alcuni rinforzi. Il primo reparto che i rossoblù potrebbero rinforzare è la difesa, dove è incerto il futuro di Lucumì. Il Corriere dello Sport ha rivelato i nomi in cima al taccuino di Sartori per eventualmente sostituire il colombiano che piace molto all'estero: il classe 2002 del Porto Otavio e Lilian Brassier, il quale ha giocato gli ultimi 6 mesi in prestito al Rennes.