Il Milan accelera per Allegri, è la prima scelta di Tare: c'è fiducia per la chiusura della trattativa

E se davvero Conte restasse al Napoli? Oltre i fiumi di inchiostro sprecati, ci sarebbero piani da buttare via per chi aveva già programmato la prossima panchina. Come la Juve per esempio. Oppure chi era già in parola con il Napoli, vedi Allegri, che verrebbe dirottato da un'altra parte. Proprio questa fase di stallo però ha finito col cambiare un po' gli equilibri della situazione con il Milan che ha dato una forte accelerata nei contatti con il tecnico livornese per riportarlo sulla panchina rossonera. Non solo: tra Tare ed Ibrahimovic ci sarebbe anche una certa fiducia sulla chiusura rapida della trattativa.