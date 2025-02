L'agente di Laurienté: "Piace al Napoli, ma a gennaio nessun contatto"

Roberto Meloni, agente di Laurienté, si è focalizzato sull'interesse del Napoli per il fantasista francese del Sassuolo: "I matrimoni si fanno in 3, questo è il primo punto - ha detto a Stile Tv -. In tutta trasparenza dico che a gennaio non c’è stata nessuna chiamata dal Napoli, forse il club aveva altri obiettivi e forse anche il Sassuolo ha i suoi obiettivi e non ci sono state discussioni. In passato c’è sempre stato un interessamento del Napoli e al ragazzo piace come soluzione: il Napoli è un grande club, ma bisogna fare un matrimonio perfetto per chiudere l’affare".