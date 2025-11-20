Logo SportMediaset

Mercato

L'agente di Hakimi: "Real? Nel calcio nulla è impossibile..."

20 Nov 2025 - 21:10
© X

© X

Achraf Hakimi ha appena vinto il pallone d'Oro africano, frutto della stagione incredibile vissuta con il Psg. L'esterno marocchino si sta affermando sempre di più come uno dei migliori interpreti del suo ruolo al mondo. Per questo è normale che piaccia a tanti. In particolare al Real Madrid, squadra in cui l'ex Inter è cresciuto. Su un possibile ritorno a Valdebebas l'agente di Hakimi si è espresso così: "Adesso Achraf è completamente concentrato sul recupero dall'infortunio e sul ritorno in campo. È felice a Parigi, dove ha un contratto fino al 2029, ma nel calcio nulla è impossibile e il Real Madrid è la sua casa, dove ha iniziato nelle giovanili".

