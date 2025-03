Kumbulla spiega l'addio alla Roma: "Avevo bisogno di giocare di più"

Marash Kumbulla è soddisfatto di essersi trasferito all'Espanyol dopo esser stato costretto a lasciare in prestito alla Roma. Una scelta non facile che il difensore albanese ha raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Questo club mi ha dato continuità. Quando abbiamo battuto il Real Madrid, non ci credevo neanche. I Blancos sono una squadra che non muore mai. Anche quando ha fischiato la fine, sono rimasto in tensione perché non mi sembrava vero - ha raccontato Kumbulla -. Sono contento di aver scelto questa squadra. Dopo l'infortunio avevo bisogno di giocare: dopo la loro chiamata, in un giorno e mezzo ero qui. Avevo già visto lo stadio e il centro sportivo con la Nazionale. Sono due strutture incredibili e all'avanguardia. Le strutture funzionali sono importanti per un calciatore: ti fanno rimanere più tempo al centro sportivo, insieme ai compagni, e il gruppo diventa più unito".