Kluivert e Pau Lopez se ne vanno. Smalling ed Elsha, rientri last minute

Justin Kluivert è stato piazzato al Lipsia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni, che potrebbe diventare obbligo dopo un determinato numero di presenze. Under se n'è già andato e Perotti, dalla Turchia, si ritrova a fare i conti con le bizze dei dirigenti del Fenerbahce che ora, dal biennale con opzione per il terzo anno già previsto, è passato a proporre all'argentino un contratto per una sola stagione. In partenza anche Pau Lopez, che potrebbe approdare in prestito all'Everton di Ancelotti.

12: 30 EL SHAARAWY BLOCCATO ANCHE DAL CASO PEROTTI

L'attaccante chiede quattro milioni che la Roma non vuole dargli, lo Shanghai Shenua non vuole il prestito secco fino a giugno pagando quasi dieci milioni di ingaggio. La vicenda Perotti, che la Roma rischia di ritrovarsi ancora in rosa, potrebbe comunque bloccare tutto.

12:00 SMALLING: E' PRONTO L'AEREO PROVATO PER PORTARLO A ROMA

Il difensore inglese è pronto a salire su un aereo privato prenotato dall’agente per partire per Roma. Si attende solo il via libera del Manchester United. La situazione è in via di definizione e le ultime ore vedranno il continuo tentativo degli intermediari per trovare un accordo.