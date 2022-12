La Francia conferma Deschamps: Zidane pensa alla Juve

dalla francia

Secondo L'Equipe i Bleus non cambieranno il ct e per Zizou rispunta lo scenario bianconero

Zinedine Zidane è leggermente più vicino alla Juventus. Il futuro di Zizou sembrava segnato dopo il Mondiale 2022 in Qatar, ancora di più con la sconfitta in finale della Francia. Il posto di Deschamps come selezionatore quello più comodo per proseguire una carriera da vincente anche in panchina. Invece la Federcalcio francese è intenzionata a proseguire con Didì e un ulteriore indizio sarebbe l'addio definitivo ai Galletti di Karim Benzema, ai ferri cortissimi con l'attuale ct e schierato dalla parte dell'amico Zizou.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Stampa francese: con Deschamps in semifinale si "allontana" Zidane Zidane - secondo quanto riporta L'Equipe nello scenario disegnato per il futuro della nazionale - dovrà valutare nuove proposte, o almeno iniziare a farlo seriamente senza la possibilità immediata di Bleus sulla sfondo. Dopo i no al Manchester United e un rapporto turbolento con il Psg, di cui non è pienamente convinto, tra le strade da percorrere per il quotidiano francese ci sarebbe la Juventus.

Un'ipotesi già studiata in passato quando Zidane, che in bianconero ha scritto pagine importanti in campo, saltava tra una panchina del Real Madrid e un anno sabbatico. Rilanciata ora che Zinedine è di fatto a piedi, ma in uno scenario che allo stato delle cose sarebbe difficile ipotizzare.

Per L'Equipe, infatti, quello della Juventus sarebbe un "progetto che potrebbe attirarlo", ma rispetto al primo post Allegri o al post Sarri, la situazione nella società bianconera è decisamente cambiata, specialmente nell'ultimissimo periodo. A livello economico - a prescindere dagli ultimi accadimenti - sopportare lo stipendio di Allegri (che non è in scadenza) e farsi carico di quello faraonico di Zidane sarebbe praticamente impossibile.