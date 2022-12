Stampra francese: con Deschamps in semifinale si "allontana" Zidane

ZIZOU PUO' ATTENDERE

Il presidente della Federcalcio transalpina: "Se arriveremo tra le prime quattro, sarà il ct a decidere il suo futuro"

© Getty Images Più la Francia fa strada al Mondiale, più Didier Deschamps "allontana" l'ombra di Zinedine Zidane. Lo scrivono i media francesi in relazione ai molti rumors secondo cui Zizou dovrebbe essere il prossimo ct dei Bleus alla fine della rassegna in Qatar. L'ex trequartista avrebbe rifiutato diverse offerte, una delle quali dal Psg, per poter approdare alla guida della sua nazionale. Tuttavia, nel caso in cui Francia raggiungesse le semifinali battendo sabato l'Inghilterra, l'attuale ct Deschamps avrà l'ultima parola sul suo futuro, decidendo unilateralmente se restare o lasciare spazio a Zizou.

Al momento l'unica certezza è che Deschamps, il cui contratto con la Fff scade alla fine del Mondiale, non si è ancora pronunciato sul suo possibile rinnovo. "Con il ct siamo d'accordo che ci rivedremo subito dopo il Mondiale", le parole del presidente della Federcalcio transalpina Noel Le Graet riportate da 'As'. "Se arriveremo in semifinale, sarà una sua scelta quella di restare. Se si sentirà motivato a continuare, non se ne parlerà nemmeno, perché se lo sarà meritato - ha aggiunto -. Se non arriveremo tra le ultime quattro, dovremo parlarne".

Un mese fa, del resto, Zidane aveva rivelato a Rmc Sport di essere "molto vicino" a tornare ad allenare una squadra, lasciando intuire di puntare proprio alla nazionale. Il cammino di Mbappé e compagni in Qatar però potrebbero scombinare i suoi piani.