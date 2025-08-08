Logo SportMediaset
Mercato

Udinese, ufficiale Thauvin al Lens: "Merci Flo"

08 Ago 2025 - 14:39
© udinese

© udinese

Ufficiale: Florian Thauvin lascia l'Udinese e si trasferisce a titolo definitivo al Lens. "Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all'ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione - si legge nella nota del club friulano - Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo.

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:39
Udinese, ufficiale Thauvin al Lens: "Merci Flo"
Antoine Griezmann
14:10
Clamoroso dal Messico: il Monterrey chiama Griezmann
13:48
Milan, Bondo sempre più vicino alla Cremonese: Allegri non lo convoca
13:31
David Luiz, ufficiale la nuova avventura a Cipro: firma con il Pafos
13:27
Lecce, Borbei passa al Foggia