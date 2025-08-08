Udinese, ufficiale Thauvin al Lens: "Merci Flo"

Ufficiale: Florian Thauvin lascia l'Udinese e si trasferisce a titolo definitivo al Lens. "Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all'ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione - si legge nella nota del club friulano - Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo.