Vlahovic, il Bayern ci prova con 50-60 milioni di euro: no Juve

Dusan Vlahovic potrebbe aver giocato contro l'Empoli l'ultima partita in maglia bianconera. Assente contro il Milan e a rischio anche per la trasferta conclusiva di Udine, l'attaccante serbo è al centro dei dubbi di mercato della Juventus, che potrebbe cederlo di fronte a una grande offerta visto lo scarso rendimento in campo. Almeno finora. Le pretendenti non mancano anche tra le bis europee, con il Bayern Monaco in cima alla lista. Da tempo i tedeschi hanno messo gli occhi su Vlahovic perché sono alla ricerca di un attaccante di spessore, non essendo riusciti a sostituire Lewandowski con una punta di ruolo degna del polacco.