Vlahovic già a gennaio: la Juve ci prova

MOSSE BIANCONERE

Agnelli vuole anticipare la pericolosa concorrenza estera per l'attaccante della Fiorentina. Avviati i contatti

La Juve rompe gli indugi e parte all'assalto di Dusan Vlahovic. Troppo affollata e pericolosa la concorrenza per l'attaccante serbo, che ha rotto con la Fiorentina: sulle sue tracce le big di Premier League (Manchester City su tutte) e l'Atletico Madrid, che già in estate si è visto rispedire al mittente dal presidente Commisso un'offerta di 55 milioni di euro. Agnelli è intenzionato a portare il giocatore a Torino già a gennaio e in quest'ottica si registra un contatto con l'entourage di Vlahovic: il dialogo è cominciato, almeno 6 milioni netti a stagione la richiesta di ingaggio. Strada in salita, che passa anche per almeno una cessione importante ma la Juve proverà il tutto per tutto per assicurarsi da subito un rinforzo importante in attacco in ottica presente e futura.

Dal canto suo Commisso non si muove dalla richiesta di 60 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello, che ha cercato di trattenere fino all'ultimo ma poi si è dovuto arrendere alla volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023. La Juve sarebbe pronta a offrire 50/55 milioni ed eventualmente qualche contropartita tecnica per arrivare alla cifra pretesa dalla Fiorentina.