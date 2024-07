Szczesny in partenza: "Se alla Juve serve la mia cessione andrò via"

IL SACRIFICIO

Il giocatore bianconero è pronto a sacrificarsi per la società, per esigenze di bilancio: "La lealtà è molto importante per me"

"Se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla", l'amore è anche questo e Wojciech Szczesny lo sa bene. A volte bisogna lasciar andare per il bene dell'altro o in questo caso dell'altra, della Vecchia Signora. Il portiere bianconero, a cui scadrà il contratto il 30 giugno 2025, ha parlato del suo futuro ai microfoni di "Foot truck tv'' e si è reso disponibile nell'accogliere le decisioni della Juventus accettando, probabilmente, un addio per andare incontro alle esigenze di bilancio bianconere.

"La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni… e così lo stesso per 10 anni", ha dichiarato l'estremo difensore polacco. Poi sottolineando: "Voglio rispettare le condizioni del contratto, ma se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla". Parole importanti quelle di Szczesny, che dimostrano una maturità emotiva e calcistica non scontata. Il portiere bianconero avrebbe un altro anno di contratto con la Juve, ma il suo ingaggio da 6,5 milioni pesa troppo sulle casse bianconere e la volontà del club di ridurre i costi ha portato la dirigenza a pensare di lasciar partire il numero 1 bianconero in anticipo.

La storia d'amore a tinte bianconere tra Szczesny e la sua Juve, dunque, dovrebbe terminare. Ma cosa riserverà il futuro al portiere polacco? Se fosse confermata la sua partenza la destinazione principale è l'Arabia Saudita, con L'Al Nassr di Rolando in pole position. Il ds Giuntoli vorrebbe incassare almeno 5 milioni dalla sua cessione, ma la trattativa è ancora aperta e il futuro resta incerto. Sono previsti nuovi contatti tra i bianconeri e la società calcistica saudita nei prossimi giorni. C'è stata una leggera frenata a causa delle regole sul tesseramento di giocatori stranieri e la volontà del portiere di rimanere in europea, nonostante i 20 milioni a stagione offerti dall'Al Nassr. Ma ecco il colpo di scena, in questa situazione si inserisce il Monza, che sogna di far indossare a Szczesny la maglia biancorossa.

Il club brianzolo ha bisogno di un nuovo portiere per sostituire Di Gregorio, che andrà proprio alla Juventus, manca solo l'ufficialità. Un'operazione da 20 milioni e uno scambio di porta vero e proprio. L'arrivo dell'estremo difensore a Torino è previsto nel corso di questa settimana, per sottoporsi alle visite mediche prima della firma. Per far sì che il sogno biancorosso possa avverarsi, però, servirebbe una mano della Juve per l'ingaggio del giocatore, dato che il Monza non può permettersi i 6 milioni a stagione percepiti dall'attuale numero 1 bianconero. Vedremo se nascerà un nuovo amore.